Franco Parisi quiere una primaria presidencial entre Pamela Jiles y Rodolfo Carter

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, no descartó volver a presentarse como candidato a La Moneda y aprovechó de destacar que una primaria con la diputada Pamela Jiles y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sería "un exitazo".

En conversación con La Tercera, el principal rostro del Partido de la Gente aseguró que ha seguido vigente "pero no en medios masivos".

Sobre la posibilidad de ser candidato presidencial, el personaje que "incomoda a la elite" manifestó que es una decisión que deberá tomar el partido, pero "uno tiene que estar disponible".

"Creo que hacer una primaria con la señora Jiles, Carter, la senadora Aravena, el senador Castro, más Parisi y Rubén Oyarzo sería un exitazo. Porque representamos a la gente. Chile ya no quiere más UDI, Renovación Nacional, Evópoli ni tampoco quiere la izquierda ni menos la súper izquierda. Necesitamos gente que represente el sentir de la ciudadanía, que la lea bien. Eso es lo que estoy buscando", destacó el excandidato.

Sobre la posibilidad de volver, el político afirmó que no se cierra a "absolutamente a nada. Chile me encanta, pero el problema es que tengo que trabajar y mi contrato dice que tengo que estar acá".

"Las vacaciones no coinciden, sale plata, es mucho más difícil para mí y, por lo tanto no, no tengo problemas de ir a Chile y los problemas que tenga se tienen que solucionar, como siempre se han solucionado. Pero el punto está en que tengo que trabajar aquí, no soy ni hijito de papá, ni hijito de papá Estado. Yo tengo que trabajar", aseguró.

Frente a la posiblidad de que sea detenido por no pago de pensión alimenticia, aseguró que eso es "eso es mentira. Es solamente que tengo arraigo, pero eso se va a levantar".