Franco Parisi destrozó la reforma previsional presentada por Gabriel Boric

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, publicó un polémico video en su cuenta personal de Instagram, donde barrió con la propuesta de reforma previsional entregada por el Presidente Gabriel Boric.

“Vimos el video de una diputada diciendo que el nuevo sistema que propone el Presidente Boric va a tener menor riesgo y mayor retorno en término financiero, esto tiene que ser verdad solamente en la economía merluciana o merluzolandia”, comenzó diciendo el deudor de pensión alimenticia.

Franco Parisi.

“En la vida real no es así (...) hay que diversificar el riesgo, lo que están diciendo que va a disminuir el riesgo no existe (...) es mundo de fantasía “, agregó. Pero esto no terminó acá: “preocupa que un tema tan importante sea desarrollado por gente que no sabe, no entiende. Chile está pagando los costos de tener un porro en el Gobierno”.