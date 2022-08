Franco Parisi denunció que Jorge Sharp mató la vida cultural y familiar de Valparaíso

"Era de esperar, porque Sharp ya tiene un prontuario de estar haciendo una decadencia permanente", relató el ex presidenciable.

El siempre polémico ex candidato presidencial y rostro emblema del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió al asqueroso show del grupo travesti, Las Indetectables, en la Plaza Victoria de Valparaíso, quienes se metieron una bandera chilena en el trasero frente a miles de niños.

El académico afirmó en el programa "Sin Filtros" de Canal VIVE, programa conducido por el periodista Gonzalo Feito, que “era de esperar, porque Sharp ya tiene un prontuario de estar haciendo una decadencia permanente y consistente en Valparaíso. Sharp mató la vida universitaria, cultural y familiar de Valparaíso”.

“Lo que más me duele con esta situación es que Sharp se caracteriza por echarle la culpa a alguien y no asumir. Y me da pena por las performancistas, la forma en que los dejaron completamente abandonados, todos. Y eso es característico del Frente Amplio”, agregó.

Luego, el economista sostuvo que “el Frente Amplio, y particularmente Sharp, Boric y Jackson, siempre hacen lo mismo: aprovechan a la gente, los estrujan y luego los botan. Pasó con la ‘primera línea’, lo mismo con los presos políticos... quiero que la gente entienda que lo que está haciendo este grupo de dirigentes estudiantiles es básicamente lo mismo que hacían en la universidad”.

“La situación de Valparaíso es un reflejo del modus operandi de esta nueva camada de políticos profesionales que, al final de cuenta, lo único que hacen es tratar mal a la clase media”, cerró.