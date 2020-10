Francisco Vidal realizó una profunda autocrítica tras el fracaso de la extinta Concertación

El ex ministro confirmó que le gustaría ser Jefe de Estado. Además, apuntó a la necesidad de ofrecer una "tercera opción" entre Joaquín Lavín y Daniel Jadue.

Una de las figuras que hizo su reaparición en medio del debate por la elaboración de una nueva Constitución fue el ex ministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal (PPD), quien reveló su intención de aspirar a la candidatura presidencial de la centroizquierda el próximo año.

La ex autoridad de Estado fue entrevistada en el programa "Sin Pauta" de CHV Noticias, donde señaló que, tras el triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional, “estoy elaborando y reflexionando sobre el mensaje de la ciudadanía. Yo creo que el rechazo a la Convención Mixta es un rechazo a los partidos, a los políticos, al Parlamento“.

“Entonces, ¿cómo diablos reconciliarse con esa ciudadanía que por errores nuestros se ha alejado completamente?“, se preguntó.

Mientras que, al ser consultado sobre si se siente que la gente rechaza, el ex Secretario de Estado expresó que “asumo todo lo bueno que hicimos, me distingo por eso hace mucho tiempo, pero hay que reflexionar. El mensaje de ayer fue demasiado potente, de gente que quiere una República democrática, una República de derechos, un Estado social de derechos”.

“La pregunta que hay que hacerse es: ¿estamos en condiciones nosotros, los que estuvimos -yo por lo menos 8 años en La Moneda-, de dar garantías de certeza y confianza para emprender esa tarea? Esa es la pregunta que yo me hago”, añadió.

En ese sentido aseguró que “la Concertación es bien paradojal, en 20 años logramos cosas increíbles en Chile, logramos lo más importante para la izquierda y centro-izquierda, el haber reducido la pobreza, de un 60% a un 8% antes de la pandemia. Un crecimiento económico espectacular, sin embargo, fallamos en lo que nos cobra la gente, que no achicamos la brecha de desigualdad, permitimos muchos abusos”.

Sobre sus aspiraciones políticas, la ex autoridad confirmó que buscará ser Presidente de la República “porque tengo obsesiones en la cabeza, en hacer cosas. No yo solo, siempre es con equipo, pero me gustaría hacer tantas cosas de las que no hicimos”.

En tanto, con respecto a si siente respaldo ciudadano, explicó que “hoy día nada, porque cuando aparezco en las encuestas, aparezco en el margen de error. Pero en democracia uno empatiza o no. Fíjate que todos los candidatos de la centroizquierda, hoy día mi amigo y compañero Heraldo Muñoz, todos están en el margen de error cuando aparecen en las encuestas”.

Ante el posicionamiento de Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI), el "panelista" de Bienvenidos aseguró que “mi convicción es que hay levantarle a los chilenos de izquierda y centroizquierda una alternativa que esté entre ambos, de tal manera que no sean dos opciones sino que tres”.

“Yo me pongo ahí en la fila, pero puede ser Insulza, Heraldo Muñoz, la Ximena Rincón, Carlos Montes“, continuó.

Finalmente, si tuviera que elegir entre el alcalde de Recoleta y el de Las Condes, Francisco Vidal afirmó que: “Jadue, porque finalmente Lavín, aunque se vista de seda, UDI queda“.

