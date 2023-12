El presidente Gabriel Boric confirmó durante la jornada que Francisco Vidal asumirá como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. El exministro vocero de Gobierno y profesor comenzará a desempeñarse en su cargo este jueves, luego de haber participado activamente en la campaña por él “En Contra” del Plebiscito Constitucional.

“Asumirá su nuevo cargo a partir del jueves 21 de diciembre, en reemplazo de la periodista Andrea Fresard Lemmermann, quien desde abril de 2022 hasta la fecha estuvo a la cabeza del directorio del canal público”, indicaron desde un comunicado oficial del Gobierno. El nombramiento tuvo diversas repercusiones.

Francisco Vidal es nombrado presidente del Directorio de TVN

“El Gobierno le agradece su trabajo y dedicación a Andrea Fresard y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos”, señaló el comunicado oficial. Cabe mencionar que no es primera vez que Vidal ejerce este cargo, ya que también lo hizo durante el Gobierno de Bachelet entre 2006 y 2007.

Sin embargo su nombramiento tuvo repercusiones, principalmente en la oposición, quienes consideraron que este nuevo puesto era un “premio” al docente por apoyar la negativa al texto constitucional que perdió en las urnas el domingo. "Es una vergüenza que este Gobierno siga apitutando a sus compadrazgos que no los ponen ahí por mérito sino que solamente porque se la jugaron en una campaña. Francisco Vidal es el rey y el emblema de los pitutos y este Gobierno decide nombrarlo en Televisión Nacional”, declaró Benjamín Moreno del Partido Republicano.

"¿No era que en su Gobierno no iba a haber espacio para los pitutos? Nuevamente vemos que usted se da otra voltereta y le miente a los chilenos. Francisco Vidal no puede ser experto en todo. No puede ser que usted premie a personas dándole cargos sin tener los méritos para ellos. No puede ser Presidente, que usted le siga mintiendo a Chile", agregó Agustín Romero, también del PR.