Francisco Vidal e Iván Moreira protagonizan duro encontrón en Bienvenidos

En la transmisión de esta mañana del matinal “Bienvenidos” del canal 13 estuvieron de invitados Francisco Vidal y el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, quienes analizaron el tema de las ayudas dispuestas por el Gobierno para el enfrentamiento de la pandemia.

Vidal intervenía explicando que si bien durante los años en que estuvo la Concertación al mando del país se hicieron cosas bien y otras no, estaba orgulloso de haber contribuido a reducir la pobreza en Chile, agregando que el “11 de marzo de 1990, los chilenos bajo la línea de la pobreza eran el 68%, la democracia, con 24 años de la Concertación y 6 de la Derecha, la ha bajado a un 8%”.

En ese momento fue interrumpido por el senador UDI Iván Moreira, quien no estuvo de acuerdo con los números entregados por el ex vocero de Bachelet:

“Yo le puedo decir que el glorioso gobierno, que no quiso nombrar usted, el gobierno militar y el general Pinochet, cuando entregó la transición, quiero decirle que durante el gobierno del presidente Pinochet logramos reducir en un 47% la pobreza, entonces yo no sé de dónde me saca el 68%, a no ser que usted me muestre algún dato”.

Francisco Vidal evidentemente molesto, siguió escuchando a Moreira hasta que no aguantó más y salió de pantalla, expresando una frase que se escuchó entre micrófonos: “Para no agarrarlo a chuchadas, prefiero salir”.