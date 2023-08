En entrevista con Radio Infinita el exvocero de Gobierno Francisco Vidal se refirió a las polémicas que ha debido enfrentar el actual presidente y cómo esto afectaría positivamente a rostros como José Antonio Kast.

Vidal les advirtió a los partidos políticos que apoyan a Boric que si no toman una posición firma ante las demandas de la ciudadanía y la situación actual podrían sufrir una derrota con la extrema derecha.

“El Gobierno requiere un momento de reflexión y el presidente, después, un momento de decisión”, señaló.

¿Qué dijo Vidal sobre Kast?

En el contexto de una critica a la gestión de la “crisis de seguridad” que vive el país, Vidal señaló que “la gente que llegó con el Frente Amplio a La Moneda y a los ministerios se dio cuenta que gobernar es muy distinto a hacer un punto de prensa en la Cámara de Diputados o en una asamblea universitaria”.

Por otra parte, recalcó en que el Gobierno se debe tomar enserio el tema de la seguridad y el apoyo a Carabinero esto porque “si las cosas no cambian, si no se ratifica, si uno no se hace cargo de las demandas más sentidas de la ciudadanía, que después no aleguen que el Presidente de la República sea José Antonio Kast”, declaró.