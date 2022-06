Francisco Sierralta realizó una dura autocrítica tras la derrota de Chile ante Túnez

“A nadie le gusta viajar 40 horas para perder dos partidos”, señaló el defensa nacional tras el magro resultado en la Copa Kirin.

Una fuerte pero merecida autocrítica realizó el zaguero de La Roja, Francisco Sierralta, tras la derrota 2-0 contra Túnez por la Copa Kirin. El defensor nacional indicó que “no fue de los mejores partidos. Nos faltó presionar aún más. Estamos en un proceso y al final tenemos que seguir mejorando y agarrando la idea que nos dice el técnico”.

“Fue un viaje largo de 40 horas, a ningún jugador le gusta viajar 40 horas para perder dos partidos, pero hay que seguir mejorando porque estamos representando a la selección”, señaló el jugador del Watford.

Pese a que Chile no ha ganado podido en su gira por Asia, el zaguero pidió tranquilidad y recalcó que este es “un proceso que del día a la mañana no se incorpora todo lo que nos pide el entrenador. Tenemos que seguir entrenando y mejorando, porque queda un largo camino por adelante”.

En cuanto a su titularidad frente a Túnez, disputando todo el compromiso, el ex Universidad Católica afirmó que “me sentí bien físicamente. Hace tiempo no jugaba 90 minutos. Obviamente no es grato perder, más aquí en Japón, pero aún queda un partido. Todo esto sirve para mejorar”.

Por último, valoró la oportunidad para nuevos jugadores que se están integrando a La Roja. “Es importante empezar a sumar. El estilo de juego del técnico va por sobre todas las cosas, por sobre los nombres, mientras más jugadores tenemos y que se van mostrando, es mucho mejor”, concluyó.