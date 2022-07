Francisco Sagredo reveló el nombre de la persona que negó el retorno de Marcelo Díaz a la U

El periodista deportivo lanzó la bomba sobre la persona que no quiere ver al ídolo de la Universidad de Chile con la camiseta azul.

Un duro momento se encuentra viviendo la Universidad de Chile de cara a una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno contra Colo Colo. El elenco universitario, dirigido por Diego López, llega a solo cinco puntos del descenso, además de contar solo con 1 central para enfrentar a los albos, por lo que tendrá que improvisar en la última línea.

A pesar de eso, el conjunto universitario tuvo la oportunidad de traer a cuatro refuerzos, pero se conformó con Nery Domínguez y Emmanuel Ojeda, y ambos son duda para el partido del domingo. En esa misma línea, dejaron escapar el nombre de Marcelo Díaz, quien rondó varias semanas en el Centro Deportivo Azul, fichaje que no se concretó.

"Estaban todas las condiciones dadas para traer un jugador de peso, para traer el bombazo, y no lo hicieron", declaró Mauricio Pinilla hace unas semanas.

Pero el tema no quedó ahí, ya que el periodista Francisco Sagredo ahondó en el asunto y confesó qué: "A Marcelo Díaz lo quería el técnico (Diego López), el gerente técnico interino (Manuel Mayo) y gente del grupo Sartor, pero igual no llegó, porque (Michael) Clark dijo 'acá el presidente soy yo, no lo quiero y no llega'”.

La declaración fue respaldada por el compañero de Sagredo, Cristián Caamaño, quien manifestó que en la U Michael Clark "hace y deshace, ni siquiera Carlos Heller se atrevió a tanto”. "Me contaron cómo llegó Parra y fue porque apretaron al gerente deportivo para que se tomara la decisión. Si están con esas situaciones resolviendo de acuerdo a intereses personales, a gustos, a lo que decide el presidente, se aplican muchas cosas. Impuso el nombre de Martin Parra y van a seguir sucediendo cosas" cerró Caamaño.