Francisco Orrego y Mario Aguilar protagonizan tensa discusión en vivo

Una tensa discusión en vivo protagonizaron el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, con el vicepresidente de la mesa directiva de RN, Francisco Orrego.

En el programa Sin Filtros, el profesor criticó al abogado por su reacción respecto al caso Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura (y fundador de Renovación Nacional) que es acusado por fraude al fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita.

“Me parece un carerajismo de Orrego impresionante. Le están hablando de la gente de su partido, ladrones, gatos de campo”, lanzó Aguilar.

“Relájate. ¿Tú haces clases, cierto? Tú eres profesor”, le respondió Orrego.

“¿Entonces qué hace? Dice ‘no, esos no son míos’. Son del mismo partido, el mismo signo y directiva, pero dice ‘no, esos no son míos’. Si tú tienes un caso tan grotesco de corrupción como el de Torrealba... partió bien Pancho, diciendo que estaba en contra de este personaje...”, agregó el profesional de la Educación.

"Mario, estás un poquito desesperado", le disparó el abogado.

"Pero ahora, cuando le empiezan a nombrar distinta gente, dice ‘no, yo no tengo nada que ver con ellos’, como que no fueran del partido. ¿Son del partido o no?", lo increpó el docente.

Finalmente Francisco Orrego terminó diciendo que "no tengo nada que ver, son del partido".