El año está por terminar y las críticas al Gobierno de Boric no se hicieron esperar. Francisco Melo expresó su postura respecto al actual mandatario. El actor se sumó a las críticas que realizó hace algunos días Amparo Noguera. La actriz aseguró que, en materia cultural, esta administración tenía muchos planes que no se han concretado.



“No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”, dijo Noguera.



¿Qué dijo Francisco Melo?



Francisco Melo se adhirió a las palabras de su colega y señaló que estaba “total y absolutamente” de acuerdo. En conversaciones con La Tercera, el actor aseguró: “Cultural y políticamente ha cambiado el escenario artístico, en especial el que tiene que ver con el mundo actoral. Si bien no leí la noticia, alcancé a ver los titulares, en que había una crítica directa al proyecto político cultural que se planteaba en este gobierno. Y es cierto”.



También indicó que, a nivel cultural, “sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas, desde un principio, en campaña”. A sus descargos contra el Gobierno, Franciso aseguró que así como él, hay muchos otros colegas que quizá también “sienten que hay una deuda pendiente y que aún quedan dos años para llevarla a cabo”.



“Ahora, en el plano de la realidad, en el plano económico, en el plano mundial, uno puede llegar a entender cuáles son las prioridades y bajarlas a la planilla Excel, para ver qué se puede hacer. Hay un ‘pero’ que está faltando. Yo creo que están las ganas, están las intenciones, pero en los datos concretos no hay señal alguna”, finalizó.