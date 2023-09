El senador Francisco Chahuán emplazó al presidente Gabriel Boric a días del 11 de septiembre, le pidió que aplique medidas para no tener una conmemoración violenta.

El político entregó su opinión luego de presentar junto con Chile Vamos una declaración conjunta alternativa a la que presentará el Gobierno para respaldar, según ellos, la “democracia” y Derechos Humanos.

¿Qué le dijo Chahuán a Boric?

"Quien pone los climas es el presidente de la República y hacemos el llamado para que tenga un mensaje convocante en torno al 11 de septiembre de 2023. Él será el responsable de si tenemos una jornada pacífica o una jornada violenta, y por tanto crispar el escenario, enrarecerlo, es una responsabilidad del Ejecutivo", señaló en un punto de prensa.

Para luego agregar que "el Gobierno tiene que llamar con un mensaje convocante a los chilenos a unirse en torno a los próximos 50 años y no seguir mirando en el espejo retrovisor, generando una apología de la división".

Tras suscribir una declaración de siete puntos sobre los 50 años del Golpe de 1973, los partidos de Chile Vamos confirmaron que no asistirán al acto que prepara en lunes en La Moneda. A la vez que emplazaron al Presidente Gabriel Boric, a tener "un mensaje convocante" el próximo… pic.twitter.com/3OPbFjq0NQ — Francisco Chahuán (@chahuan) September 6, 2023

Finalmente se refirió al pacto alternativo e invito al presidente a "leerla y a suscribirla, y lo interpelamos a que él construya un clima de unidad a pocos días del 11 de septiembre, él será responsable".

Y le pidió dar un pie atrás. "Usted será responsable del clima que usted ha construido en los últimos días y que no me cabe la menor duda que si no genera un pie atrás respecto de generar puntos de fricción, lamentablemente podríamos tener un 11 de septiembre violento", señaló.