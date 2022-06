Francis Cagigao se refirió a su posible salida de La Roja

“Me gustaría terminar este proyecto, pero dentro de un par de meses tengo que mirar mi futuro”, declaró en ADN.

Francis Cagigao

El Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao, tuvo una intensa entrevista con Los Tenores de Radio ADN, instancia donde realizó un balance en torno a su rol en el rendimiento de la selección chilena.

“No diría que empeoramos, pero tampoco mejoramos. Eso lo refleja la clasificación (…) Tengo una parte de responsabilidad en eso. Ahora hay un proceso nuevo en el que espero haber acertado con este entrenador, creo que hemos acertado con Berizzo y lo llevará al siguiente mundial“, señaló junto con defender la nómina que se debió establecer antes del arribo del “Toto” a La Roja.

“Berizzo empezó el 30 con su contrato y la nómina debía estar el 23. No podía ser quien diera la nómina (…) No había otra manera de hacer las cosas. Mi intención no era que Berizzo estuviera siete días“, explicó, quien se mostró dispuesto a seguir como Director Deportivo Nacional.

“Firmé un precontrato como director deportivo de un equipo de la MLS y tenía opciones en Italia. Si acepté esto era sabiendo que era un reto y que llegaba en el peor momento. No depende seguir en el cargo, termina mi contrato el 1 de enero. Me trajeron para hacer una labor de dos años y me comprometí a eso con Pablo Milad, no sería ético comprometerme más allá de ese plazo“, explicó junto con plantear algunas dudas en torno a su futuro en el cargo.

“Ahora me concentro en mi trabajo de construcción. Me gustaría terminar este proyecto. Tengo cosas que ofrecer y acabar, pero lo que está claro es que dentro de un par de meses tengo que mirar mi futuro, tengo una familia. Estoy a gusto con Pablo Milad, el momento en que ha llegado él no ha sido fácil. En algunas cosas creo que he tenido las manos atadas”, apuntó.

En cuanto al progreso deportivo de la escuadra nacional, el español apuntó claro en torno a quién cree él que debe ser el futuro “9” de la selección chilena. “En estos momentos, debemos hacer que Ben Brereton acabe estando más cómodo jugando de espaldas y tenga más confianza. Él empezó como centrodelantero. Luego empezó a jugar más en banda, cuando lo convocábamos no era un futbolista asiduo en el Blackburn. Necesita más tiempo”, explicó.

En cuanto al recambio, fue un poco más prudente. “Con Bielsa y Sampaoli hubo jugadores que emergieron. La Generación Dorada es una mezcla de dos y hasta tres categorías. ¿Tenemos esa misma calidad de futbolistas emergentes? Quizá no, pero si hay jugadores importantes”, señaló.

De todas formas, fuera de la cancha, descartó emitir un juicio en torno a la eventual apelación de la ANFP por el caso Byron Castillo. “No soy parte de ese proceso, no se me consultó tampoco. Me hubiera gustado ganar la clasificación en el campo, pero en la parte legislativa no participo”, explicó el ibérico, quien también abordó las consultas por una eventual indisciplina de La Roja durante la última Copa América.

“Hubo indisciplina y fuimos multados por Conmebol. En ese momento, no tenía toda la información. Que yo sepa, no hubo mujeres en la concentración de Chile. Lasarte quiso renunciar tras todo eso, era un calentón. No vi nada más”, cerró.