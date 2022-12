Francia y Mbappé destrozaron a Polonia y avanzaron a los cuartos de Catar 2022

Francia nuevamente demostró su chapa de candidato al vencer por 3 goles a 1 a Polonia en los octavos de final del Mundial de Catar 2022. El duelo, disputado en el Estadio Al Thumama, tuvo como gran figura al delantero galo Kylian Mbappé, quien sigue siendo llamado a ser el mejor jugador del certamen en Medio Oriente.

El cuadro francés entró con todo al compromiso y tras el pitazo inicial se lanzaron con todo el busca de abrir la cuenta. Fue así como rápidamente lograron generar peligro en área rival con un tiro de esquina de Antoine Griezmann que Raphaël Varane estuvo a punto de conectar con un cabezazo.

Por su parte, Mbappé fue el principal agente ofensivo de su equipo con tremendas corridas por el sector derecho. El delantero del PSG pareciera intratable para la defensa rival.

Francia estuvo a punto de romper el cero en el marcador a los 28' luego de una jugada fantástica de Ousmane Dembélé que se mandó una larga carrera hasta campo rival para luego tirar un centro que cruzó toda el área conectar con el pie de Olivier Giroud. El jugador del Milán se perdió el tanto a bocajarro.

Francia vs Polonia, Mundial Catar 2022 .

Luego, llegó la gran oportunidad de Polonia de adelantarse luego de una serie de disparos en el área que terminaron con Dayot Upamecano vistiéndose de héroe para sacar un remate de Jakub Kamiński en la línea del arco.

Mbappé coronó su gran primer tiempo para entregarle en bandeja el primer tanto del encuentro a Giroud cuando el reloj estaba en los 43'. El '9' definió con un sutil toque con la zurda para batir a Wojciech Szczęsny y poner el 1-0.

Con el marcador a su favor, Francia regresó a la cacha tras el entretiempo con el impuso de estar ganando y casi convierte el segundo tras un tiro libre peligroso de Griezmann que Szczęsny debió esforzarse en despejar.

El equipo liderado por Robert Lewandowski no encontraba respuestas y, a diferencia del primer tiempo, no generaba peligros en el arco de Hugo Lloris. El delantero del Barcelona prácticamente no tenía relevancia en el partido.

Giroud sorprendía a los 57' con un tremendo golazo de 'chilena' que dejaba las cosas 2-0 en el marcador, pero la jugada había sido invalidad por una falta sobre el portero. Fue así como la acción se paró unos minutos mientras se levantaba Szczęsn.

Kylian Mbappé le dio el broche final a su tremenda tarde en Catar con un doblete que sentenció el 3-0 en los descuentos. Primero, a los 74' con un derechazo al borde del área y después a los 90+1' con otro potente disparo en el área.

La última jugada del partido tuvo una mano francesa en su área que el árbitro y el VAR cobraron como penal para Polonia. Fue desde los 12 pasos donde Robert Lewandowski puso el descuento final en su segundo intento, luego de que el árbitro repitiera la acción tras una primera instancia en la que Lloris contuvo el disparo.