[FOTO] Maximiliano Falcón reveló el horrible estado de su tobillo tras el partido de Colo Colo

"Tengo todo morado y raspado pero es un golpe, un pisotón con los tapones, pero creo que voy a llegar bien al fin de semana", relató el uruguayo.

Un complicado momento vivió el defensa uruguayo, Maximiliano Falcón, en el partido de Colo Colo ante Huachipato en el Estadio Monumental. El charrúa fue a disputar una pelota cuando sintió un golpe en un tobillo que le voló un zapato, mientras Cris Martínez intentaba recuperar la posesión.

Tras una serie de reclamos, el jugador recibió atención médica y estuvo un par de minutos más en cancha pero finalmente tuvo que ser reemplazado por Bruno Gutiérrez, desatando la preocupación en el cuerpo técnico de cara al superclásico.

“Falcón sufrió un pisotón que le dejó una marca muy grande, espero que no sea nada más que la herida. Le dolía mucho. Espero que se recupere y no sea nada grave”, analizó Gustavo Quinteros tras el encuentro.

Sin embargo, fue el mismo "Peluca" quien decidió entregar una actualización de su estado de salud. “Lo que más me enojó, y lo hablé con el cuarto, es que no le dijeron nada del VAR, aún viéndome que quedé todo raspado”, dijo el uruguayo.

Sobre la dolencia, recalcó que “ya pasó, la lesión no fue complicado, tengo todo morado y raspado pero es un golpe, un pisotón con los tapones, pero creo que voy a llegar bien al fin de semana. Hay que esperar, mañana tenemos libre y depende de cómo me levante para ver si hacemos exámenes, pero no es nada grave”.