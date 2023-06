Foto del Río Mapocho crea intenso debate en redes sociales

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, dio que hablar en redes sociales luego de publicar una “vergonzosa” foto del Río Mapocho.

En medio de la gran crecida del caudal, producto de la lluvia en la capital, la autoridad dio cuenta de la gran cantidad de basura acumulada. Tal como quedó de manifiesto en la fotografía.

“Vergonzosa imagen del Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos. Protegernos y cuidarnos entre tod@s es una tarea colectiva”, escribió Orrego en su cuenta de Twitter.

Como siempre, su comentario dio paso a cientos de reacciones de todo tipo. Algunos le dieron la razón, otros derechamente lo criticaron por su tuit.

“Tarde te diste cuenta. Se supone q eres el Gobernador, la autoridad máxima de la RM, debiste instruir a tus alcaldes para estar preparados”, escribió un cibernauta.

“La gente es sucia, por mucha mantención, eso lo puedes limpiar una vez por semana y una vez por semana retirarán sillones, refrigeradores, escombros... la gente es la sucia, eso no llega por arte de magia”, comentó un tuitero.

“Educar ayuda, pero además tienen que crearse sistemas de recolección de línea blanca en desuso, electrodomésticos, colchones, muebles y otros enseres que la gente abandona en las calles y en los cauces de los ríos”, agregó un usuario de la red del pajarito

Y “El problema no es pedir conciencia a la gente, tienen que fiscalizar”, fueron algunos de los comentarios que recibió el gobernador por la foto del río Mapocho.

Revisa la foto del río Mapocho