"Gobiernen para el 80%”: Florcita Motuda se convirtió en viral con potente discurso en el Congreso

El cantante aprovechó su intervención mientras se debatía el Segundo Retiro de las AFP para pedir una regulación de precios de los bienes y servicios básicos.

Y decían que era el menos cuerdo. El diputado del Partido Humanista, Florcita Motuda, causó una oleada de aplausos y vítores en redes sociales, luego de presentar un discurso excepcional para votar a favor del retiro del Segundo Retiro del 10% de las AFP, el cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, y ya se encuentra listo para ser despachado al Senado.

En su discurso, el parlamentario recalcó que "como representante del mundo de la cultura, digo que se necesita el dinero".

El cantante aprovechó de apuntar a las autoridades: "¿Existe alguna ley que pueda proteger a nuestros hermanos para que no se les evapore el dinero? Tras el primer retiro subieron las verduras, la carne, el vestuario, todo. Se detectaron diferencias en los accesos a exámenes de salud".

En esa misma línea, aprovechó de lanzar unas duras declaraciones al Presidente Piñera: "No existe compasión con la pobreza, con los ciudadanos. Este gobierno debería colaborar y no permitir la subida de precios. Señor Piñera, no permita que le suban los precios a la gente, colabore".

"Diputados oficialistas, ministros, ustedes son sólo el 20% y Chile es la mayoría del 80%. En la Cultura, donde no tenemos ministra ni ministerio, se necesita. ¡Gobiernen para el 80%!", agregó.

Finalmente, la autoridad finalizó su discurso: "Me quedan 10 segundos y los voy a aprovechar para decirles en la cara que somos el 80% y el gobierno es apenas el 20%".

Revive el momento de Florcita Motuda acá: