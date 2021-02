Florcita Motuda nuevamente lanzó sus dardos contra el feminismo en redes sociales

El parlamentario publicó en su cuenta de Twitter una particular reflexión, señalando que ha sentido el "ataque" de parte de algunos sectores feministas por las acusaciones de abuso sexual en su contra.

El diputado Florcita “Motuda” Alarcón nuevamente fue el blanco de muchas críticas al hablar en público respecto a lo que ha vivido tras las acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario aseguró creer “en un feminismo bondadoso y junto al hombre“, en contraposición al que -según plantea- ha atacado a él y su familia.

“Creo en un feminismo bondadoso y junto al hombre, listos para evolucionar hacia una nueva forma mental. No creo en un feminismo violento que quiera destruir al hombre y yo lo he sentido, atacándome ciegamente mientras sufren las mujeres de mi familia. ¿Podrían ser dictadura?“, escribió el diputado y ex militante del Partido Humanista.

Todo esto ocurre luego que Florcita fuera apuntado como el responsable de la filtración de imágenes privadas de su ex pareja, así como también por abusos sexuales y violación.

Al respecto, el parlamentario ha señalado que “entre el 15 de septiembre de 2019, no del 2018, hasta finales del 2020 tuve una relación amorosa con J.N., y si usted leyera el WhatsApp que teníamos en conjunto se puede comprobar que no hay tal abuso“.

“Jamás tuve una relación de ese tipo después de que ella se medicaba“, agregó Alarcón.

Con todo, la filtración de fotografías íntimas le costó dos censuras y dos multas de 15% de descuento en su dieta parlamentaria, lo que suma alrededor de $2 millones que dejará de recibir.