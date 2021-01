Florcita Motuda lanzó ácidas críticas contra el feminismo tras su sanción en el Congreso

El diputado ex Partido Humanista recibió una doble sanción por difundir imágenes intimas propias y de terceros, además de enfrentar una denuncia por violación.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas decidió darle una doble sanción al diputado Florcita Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, algo que no fue del agrado del parlamentario ex militante del Partido Humanista.

Para el congresista, la sanción se debió a que "hay un odio desorbitado de algunas feministas terroristas contra mí y actúan contra mí, como si yo ya tuviera un juicio. Recién ayer y hoy acreditaron a mis abogados", según dijo en entrevista con Canal 13.

"Lo que puedo decir es que el abogado se va a encargar de responder porque ahí no ha habido un juicio justo", dijo Alarcón, quien cuestionó el proceso llevado adelante en el Parlamento ya que "jamás me citaron como testigo. En cambio, la otra parte pudo asistir".

El diputado, que fue sancionado por difundir imágenes intimas de él y de terceros en redes sociales, continuó señalando que "a las personas que fueron testigos del error que cometí en el estado de whatsapp no las llamaron, ni siquiera veo que vieron los mensajes del mismo día 28 cuando me avisaban que estaba la escoba… Ahí vamos a defendernos , por supuesto me voy a defender con el abogado".

Finalmente, el cantante aseguró que "según lo que me han dicho, el estado de WhatsApp puede sumar 12 fotos y la bancada feminista tenían 42. Entonces los culpables de la difusión son aquellas personas que tomaron la foto y las llevaron al Whatsapp de las diputadas feministas y seguramente le llegaron a mi ex porque también ella tenía copia" y cerró señalando que "me interesa particularmente evidenciar ver de dónde salieron las fotos".

Alarcón, que renunció a la presidencia de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara, así como a la militancia del Partido Humanista para enfocarse en su defensa en la denuncia por violación en su contra y por difusión de fotografías íntimas, ya había culpado anterior mente una persecución en su contra.

En conversación con el matinal de Chilevisión el cantante había señalado que la víctima es "una psicóloga con 15 años de experiencia, cómo vas a manipular a una psicóloga con 15 años de experiencia", por lo que aseguró que toda la denuncia era "una operación de la bancada feminista con conductas terroristas".

Ante eso, su colega Maite Orsini aseguró que "un tipo así no puede seguir siendo parlamentario", junto con reconocer que la Comisión de Ética tenía pocas herramientas para sancionarlo, cuando "las acusaciones versan sobre las formas más brutales de violencia machista en contra de una mujer".