Tuitera "funó" a Florcita Motuda por violación y abuso sexual

Una grave denuncia enfrenta el diputado del Partido Humanista, Florcita Motuda, luego de ser acusado de violar y abusar sexualmente a su pareja bajo el efecto de pastillas.

Según lo relatado por la usuaria de Twitter, @NaChAlAnD, el cantante nacional ya estaría denunciado por el cargo de violación, señalando que en los próximos días saldría a la luz la declaración de la afectada por el presunto delito.

"Un diputado muy conocido violo de forma reiteradas a su pareja bajo los efectos de las pastillas, merece su funa?", señaló la tuitera.

Un diputado muy conocido violo de forma reiteradas a su pareja bajo los efectos de las pastillas, merece su funa? — lA NaChA🏳️‍🌈 (@NaChAlAnD) January 3, 2021

Ante los cuestionamientos recibidos en redes, la tuitera agregó que la afectada no está siendo presionada para dar a conocer el hecho. Sin embargo, explicó que "ella me dio la autorización y no quiere callar más. Somos todas con ella, contra un violeta".

No nadie la presiona. Ella me dio la autorización y no quiere callar más. Somos todas con ella, contra un violeta — lA NaChA🏳️‍🌈 (@NaChAlAnD) January 4, 2021

En primera instancia, la cibernauta no quería dar el nombre del acusado. Sin embargo, al rato publicó el tweet con el nombre del acusado, que correspondía al parlamentario del PH.

"La persona que vi0l0 a mi amiga fue *florecita motuda* Yo apechugo con ella, necesitamos orientación legal para esto porque no porque seas diputado tienes el derecho de hacer con el cuerpo de otra persona lo que a voh se te plazca, violeta re ql", reveló la tuitera.

La persona que vi0l0 a mi amiga fue *florecita motuda* Yo apechugo con ella, necesitamos orientación legal para esto porque no porque seas diputado tienes el derecho de hacer con el cuerpo de otra persona lo que a voh se te plazca, violeta re ql pic.twitter.com/9aCJGXZrK9 — lA NaChA🏳️‍🌈 (@NaChAlAnD) January 3, 2021

Reacciones en redes sociales

La denuncia contra Florcita Motuda avivó los comentarios en Twitter, donde "destrozaron" al parlamentario por el supuesto delito en contra de su pareja.

Revisa acá los comentarios al respecto:

Ctmm , y yo que siempre lo encontré tan hippie armónico 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Walteria OseaUbicate (@WalteriaOsea) January 4, 2021

Que asco de personas, muy diputado será el csm pero debe pagar por lo que hizo el Hdp. @ArchivandoChile — La Clau 🤩🌻 (@LaClaudeR) January 3, 2021

Bélica la funa, me costaría creer algo así de @florcitamotuda pero si llega a ser verdad, espero que se haga justicia como se debería hacer en todos los delitos de esta índole.

Igual brigido pegarse esta funa sin pruebas, espero que la denuncia en @PDI_CHILE se haya realizado. — Raúl Silva #SoyDel80% ✊🏼 (@LesheCorleone) January 4, 2021

Ese csm que se cree “honorable “ debe salir con todo a la palestra pública .

No quiero leer más de violacion a mujeres indefensas sobre todo por MARICONES a los que un pueblo desinformándome le entregó poder. — Marco AC (@MarcoAmaranto) January 4, 2021

qué rabia que todos vengan a comentar poniendo en duda o pidiendo pruebas sólo porque el violador es un diputado de izquierda. Da lo mismo la postura política, violadores hay en todos lados. Yo le creo. Un abrazo enorme para ti y para tu amiga. Todos los machos van a caer.💖 — b (@pvrvsvurolophus) January 4, 2021

Primero : ¿Existe denuncia? Sino la han realizado , lamentablemente para la justicia no existe . Creo ( a modo personal) que las funas cuál inquisición, no son válidas y mucho menos del calibre de la que se le acusa. Es algo tan delicado, que publicarlo en RRSS, no la válida. — Chris 13 (@ChrisTrece13) January 3, 2021

Porque ustedes se anticipan y dicen debe hacer la denuncia donde corresponde, si hago algo porque ya tomo lo legal. No difamó hablo la verdad de ella. — lA NaChA🏳️‍🌈 (@NaChAlAnD) January 4, 2021

En vez de estar funando por aca, dwberian hacerlo donde corrwsponde en la @PDI_CHILE . Sino es verdad con wste posteo te podria demandar. — Camy (@chicamaladelalm) January 3, 2021

Me parece muy delicado lanzar algo así sin ninguna prueba.

Espero que si es cierto, hayas hecho la denuncia como corresponde y no se trate de repartir cawines en rrss.

Es una denuncia muy grave como para lanzarla a la ligera. — Eibril 🦊 (@Sopaipa) January 3, 2021