Florcita Motuda "desapareció" del Congreso con una cobarde excusa tras testimonio de expareja que acusa violación

Arrancando como los cobardes. Así se puede definir la actitud del diputado del Partido Humanista, Florcita Motuda, quien presentó este martes una licencia médica por 21 días, por lo que podría retornar al Congreso recién en marzo, debido al receso legislativo al que entrará el Poder Legislativo en febrero, días después de que se conociera una entrevista con el testimonio de su expareja que lo acusa de violación.

La mujer de 25 años identificada con las iniciales J.N. indicó que le ha complicado la revictimización que ha sufrido tras presentar la denuncia, donde ha debido entregar su testimonio a la PDI, además de realizar la denuncia por redes sociales.

La joven explicó que tuvo una relación por dos años con Alarcón y que durante ese periodo sufrió episodios de violencia y agresión sexual, ejemplificando tomaba pastillas para dormir y que el diputado aprovechaba esa situación para abusar de ella.

“Yo tomo pastillas para dormir, porque sufro de depresión severa. Él lo sabía, me veía tomar las pastillas. Yo quedo inconsciente, porque son fuertes y al otro día me contaba que había tenido relaciones conmigo”, con en entrevista con el portal La Voz de los que Sobran.

“Él empieza a mutar con el tiempo. Al principio me dijo que me quería embarazar, darme un hijo, pero luego empieza a mutar en una persona controladora. Me decía cómo me tenía que vestir, me pedía que me sacara los calzones y los sostenes. No me dejaba tomar Coca-Cola ni fumar”, agregó.

En la misma línea, reiteró que Alarcón grababa cuando tenían relaciones sexuales, pese a la negativa de ella y le enviaba los videos a su jefe de gabinete, argumentando que “eso hacen los hombres”. Además, la obligaba a tener relaciones con otros hombres.

“Yo lo acepté, pero cada vez que los tuvimos (tríos) no pude dormir, porque era una cosa bien machista. Él filmaba, pero yo no sentía nada por la otra persona. Entonces era como raro. Y yo le decía que no filmara por favor, pero filmaba igual. Luego le mandaba los videos a su jefe de gabinete y me decía que eso era lo que hacían los hombres“, explicó.

Sobre por qué tardo en denunciar, afirmó que el diputado la amenazó en alguna ocasión con que tenía muchos abogados y también recibió amedrentamientos de parte del Partido Humanista hacia ella y su familia.

“El Partido Humanista estuvo acosando a mi familia. Él siempre me decía que tenía 10 abogados. Él es importante, lo conoce mucha gente y lo quiere mucha gente, y yo no soy nada con respecto a eso”, declaró.

Alarcón también difundió fotografías que tomó de su expareja en su estado de WhatsApp, hecho por el cual es investigado por la Comisión de Ética de la Cámara, que espera emitir una sanción en contra del diputado durante los próximos días o al menos antes del receso legislativa.