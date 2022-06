Flamengo despidió con un emotivo mensaje a Mauricio Isla de Rio de Janeiro

O Clube de Regatas do Flamengo acertou nesta terça-feira (21) a rescisão de contrato com o atleta Maurício Isla, que está em processo de transferência para a Universidad Católica-CHI.



Com o Manto Sagrado, Isla atuou em 83 partidas, fez 4 gols e deu 12 assistências... + pic.twitter.com/2Vt9flmnQe