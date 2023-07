Fisicoculturista murió luego que le cayera encima una barra con 200 kilos

Justyn Vicky, era un reconocido fisicoculturista que falleció luego de tener un impactante accidente al interior de un gimnasio.

El joven de 33 años, quien también era influencer, estaba entrenando el sábado pasado en el Gimnasio Paradise cuando ocurrió la tragedia.

El fisicoculturista estaba realizando un intenso entrenamiento cuando intentó realizar sentadillas cargando una barra con más de 200 kilogramos.

Lamentablemente, no logró cumplir con su cometido y a pesar de que un compañero lo estaba ayudando, intentando evitar cualquier tipo de accidente, no pudo aguantar el peso y sus piernas simplemente no dieron más.

La totalidad del peso que estaba cargando, cayó sobre sus hombros y se deslizó hasta el cuello y a la cabeza del deportista, causando heridas mortales.

Según indica Bali Discovery, la pesa golpeó violentamente la cabeza de Justyn y la fuerza le inclinó hacia adelante la cabeza, produciendo una fractura del cuello que comprometió los nervios vitales ligados al corazón y a su sistema respiratorio.

Fisicoculturista no se logró salvar

Rápidamente fue llevado a la urgencia del hospital pero a pesar que los médicos hicieron todo lo humanamente posible, sus heridas eran de demasiado graves, y falleció.

La comunidad del fitness en Bali, está de luto por la muerte del deportista

Kang Gede, amigo cercano de Justyn Vicky, compartió su tristeza con una emotiva declaración a Bali Express.

“Vicky era una persona formidable, respetuosa y sociable [...] Compartía lo que sabía sobre musculación y daba consejos a sus amigos, además de pedirles que se cuidasen sin tratar de exceder sus límites. Sólo uno mismo conoce de sus propias capacidades, decía. Espero que Vicky repose en paz, cerca de Dios, y que encuentre ahí un lugar bien merecido “, indicó el amigo del deportista.