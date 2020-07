Fiscalía pide castigo ejemplar para doctora con covid-19 positivo sorprendida en supermercado

La profesional de la salud María Mireya Dañobeitía fue sorprendida junto a su marido, ingresando al supermercado Jumbo del mall Alto Las Condes el pasado sábado 28 de marzo, pese a encontrarse positiva ante el Covid-19 y en cuarentena decretada por la misma causa, y quien se encontraba haciendo uso de un permiso para asistir a un centro asistencial.

Al respecto, el día de ayer y luego de que el gobierno presentara una querella en su contra, la Fiscalía Oriente solicitó un total de 300 días de presidio para Dañobeitía, quien resultó ser funcionaria además de la Compin.

Se conoció además que Valeria Gómez, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, fue la fiscal que solicitó los 300 días, y habría solicitado igualmente la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la condena y el pago de las costas del juicio ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

“Eso es falso. Nosotros lo mostramos, pero Carabineros no nos dejó hablar. Nos decían que no les mostráramos nada porque estábamos infringiendo la norma. No tuvimos derecho a pataleo”, se defendió el marido de la acusada, Marco Bravo; alegando de igual manera que ellos tenían los permisos para transitar y que no se le había dado la oportunidad de defenderse.

Sin embargo, más tarde se pudo comprobar que si bien efectivamente contaban con un permiso, éste era para trasladarse a un recinto asistencial, y en ese sentido, evidentemente el asistir a un supermercado es transgredir la norma.

La acusada no cumplió “las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente poniendo en riesgo la salud pública, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio”, explicó la fiscal Gómez.