Jordan Jesús Carrasco Morales, mejor conocido como Jordan 23, está atrapado dentro del huracán de la polémica. Luego de que su tío y ex manager, Marcos Carrasco, filtró imágenes del artista agrediendo supuestamente a su pareja con 6 meses de embarazo, las cosas solo parecen empeorar. Hoy se reveló un nuevo video donde el cantante y su pareja, con dos meses de embarazo, parecen estar peleando. El metraje levantó el debate en redes sociales.



Cabe recordar que las primeras imágenes se filtraron luego de que Marcos Carrasco fuera desvinculado de su cargo como manager por el cantante de Soprano. El ex manager se encargó de publicar una serie de acusaciones en contra de Jordan 23 y, además, de filtrar videos de las cámaras de seguridad de su casa. En el metraje se puede apreciar al artista urbano tomar por los hombros a su polola y empujarla dentro de su casa. Al mismo tiempo, se ve a la joven muy molesta forcejeando con el artista.



A pesar de lo que se puede apreciar en las imágenes, la pareja del artista, Millaray, salió a defenderlo y explicar el video. Aseguró que esa es una discusión antigua y que está totalmente fuera de contexto. “La discusión es real, pero Jordan nunca me levantó la mano, él estaba evitando que yo reaccionara de una mala manera contra otra persona que se encontraba afuera de la casa”, dijo la joven.



Nueva pelea de Jordan 23



Poco después de la filtración del primer video, Jordan aseguró que tomaría acciones legales contra su tío y ex manager. Sin embargo, las imágenes reveladas recientemente podrían perjudicar la ya frágil reputación del cantante. En el clip se puede apreciar a Millaray saliendo de su casa con una de sus hijas en brazos. En ese momento aparece Jordan, quien agarra a su polola de un brazo para hacerla entrar nuevamente. Aun con la niña en brazos, la joven le lanza un primer golpe al cantante, iniciando una breve pelea, hasta que aparece una tercera persona a separarlos y terminar el conflicto.



En tan solo cuatro horas desde su publicación, el video ha acumulado más de 200 mil vistas, levantando el debate entre los usuarios. Algunos sostienen que la culpa es de la mujer por asestar el primer golpe. “Es fácil culpar primero al @el.jordan23 siendo que el primer golpe fue de la @iam_tinkerbell____”, “Yo veo a ella tirándole las manos, la we… es mutua”, comentaron algunos.

Mientras que otros acusan al cantante por la violencia mostrada contra su pareja en los videos. “Si te pega es we.. de ella, pero no le puedes pegar a una mujer”, “Por algo le tira las manos si el loji la tironea estando ella con su bebe en brazos”, “Mis felicitaciones a sus padres por no haber criado bien a ese marginal de mier…”, fueron algunos de los comentarios.