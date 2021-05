Filtran mensaje de audio de Ximena Rincón donde acusó "bullying" del PS y el PPD

La senadora de la DC envió un audio a sus cercanos tras desistir de continuar en la carrera presidencial.

En toda una teleserie se convirtió el proceso de inscripción de las candidaturas presidenciales en la Oposición, donde la DC terminó como uno de los bloques más afectados, ya que no inscribió a nadie para las primarias.

Y una de las más afectadas fue la senadora Ximena Rincón, quien explicó la decisión de bajar su opción a través de un íntimo mensaje de WhatsApp dirigido a sus cercanos y militantes DC.

En el audio, que se difundió horas más tarde a través de redes sociales, la parlamentaria acusó un veto a su candidatura para la participación en primarias. Apuntó directamente al PS y el PPD.

"Yo puse mi nombre, mi candidatura, a disposición de la junta porque me parecía impresentable el chantaje, el veto. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que ni siquiera ha sido capaz de habar conmigo, y lo he llamado y dejado mensajes en Whatsapp, llama a la presidenta del partido, Carmen Frei; Heraldo Muñoz, llama a la presidenta del partido, y le dicen que ellos no van a una primaria con la DC si yo soy la candidata. ‘Veto’, así se llama eso, bullying", sostuvo.

Además, la senadora expuso que el PS y el PPD "van e inscriben, o hacen el intento a esta altura ya, de inscribir candidatura con el PC y el Frente Amplio. Resulta que ahora el PC les dice que no van a inscribir candidaturas si llevan al PPD y a los liberales; Heraldo Muñoz se bajó para hacer esa alianza, y ahora van corriendo a la DC. ¿Y qué va a hacer la DC?".

"Me criticaron, hoy día lo plantea otra camarada (Yasna Provoste) y la aplauden. No estaba tan equivocada yo, y lo peor es que estamos perdiendo nuestra dignidad en este camino, y que la gente empiece a creer en nosotros, de verdad me da pena", finalizó.