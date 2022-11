Figura de Magallanes habló tras ser víctima de una encerrona en Santiago

La figura de Magallanes en su campaña rumbo al Ascenso a la Primera División, el colombiano Yorman Zapata, fue una nueva víctima de la delincuencia en nuestro país. El hecho ocurrió el martes por la noche, luego de la celebración del plantel comandado por Nicolás Núñez.

El colombiano se trasladaba a su hogar junto a su representante, cuando un vehículo les cerró el paso, en Américo Vespucio, en la comuna de Maipú. La encerrona prosiguió con el despliegue de armas de fuego por parte de los delincuentes, quienes incluso le dispararon al auto en el que iba el delantero colombiano junto a su agente.

Yorman Zapata fue la gran figura de Magallanes.

“Un auto se cruzó, mi representante frenó de golpe y salió en reversa de una. Reaccionó muy bien, si hubiera parado nos hubieran quitado el auto. Y ahí fue que sonó un estruendo”, comentó al respecto el propio Zapata, en entrevista con La Terecera. “Vivimos un momento de mucho miedo, porque nos dispararon, parece que el apuntaron al automóvil, un Mercedes Benz. Pero gracias a Dios no estuvieron cerca nuestro”, agregó.

El atacante que asoma como opción de refuerzo en Colo Colo y la UC detalló que “esto pasó después del partido, tras la celebración por el título de la Primera B. Fue entre las 10 u 11 de la noche. Fueron momentos complicados. Cuando ya después íbamos en la autopista nos dimos cuenta de que quedamos con mucho miedo”.

“A mí nunca me había sucedido algo como esto. Sí había visto que ocurría. Pero cuando a uno le pasa realmente es una situación complicada. No hicimos la denuncia. Después del incidente mi representante me habló para tener las precauciones de andar tarde en la noche. Incluso antes de que nos ocurriera esto, yo le había comentado a mi representante que por qué había que tener tantas precauciones. Justo salimos y después nos pasó eso”, agregó.

Finalmente, Zapata contó que “cuando ocurrió esta situación no quise informar de inmediato al club porque no quería estropear las celebraciones del plantel. Ahora tengo entendido que el entrenador ya está al tanto de lo ocurrido”.