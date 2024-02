El pasado jueves se celebró en el Estadio Monumental la multitudinaria bienvenida de Arturo Vidal tras su regreso a Colo Colo luego de 17 años. Sin embargo, ocurrió un hecho que no pasó desapercibido para lo hinchas del rival, Universidad de Chile, y fue la presencia de dos futbolistas azules en el evento.

Fueron más de 30 mil asistentes los que acudieron a las instalaciones del Cacique para contemplar la presentación del jugador ante los hinchas, pero dos de las personas que estuvieron en el evento no lo pasan nada bien tras las críticas desde la parcialidad de la U, quienes no perdonaron su presencia en la fiesta alba. Se trata de Denisse Orellana y Bárbara Sánchez, jugadoras del club que fueron captadas viendo la bienvenida de Vidal desde las gradas.

Te puede interesar: Alerta en Colo Colo: La movida de última hora que tiene a Carlos Palacios a un paso de Boca Juniors

Ante el revuelo que generó su asistencia, fue la histórica jugadora de Universidad de Chile quien aprovechó sus redes sociales para defenderse. "No soy colocolina y nunca lo seré. Asistí al evento de ayer acompañando a mi pareja y compañera de vida, en un momento laboral para ella muy importante dado el rol que debió desempeñar en ese lugar", publicó Bárbara Sánchez en su cuenta de Instagram.

"La acompañé, no solo porque me lo pidió, sino también porque siento que cuando uno ama debe apoyar en todo momento a su pareja y no solo en lo que a uno le gusta o acomoda, aunque sea un sacrificio. No me sentía cómoda yendo a ese estadio por eso le pedí a mi mejor amiga, Denisse Orellana que me acompañara", detalló.

Para finalizar, la venezolana le dejó un claro mensaje a sus seguidores e hinchas de la Universidad de Chile, club donde ha sabido consolidarse como una referente histórica: "La U es mi vida, he entregado todo por esta camiseta y lo seguiré haciendo siempre con pasión infinita por el club de mis amores".

Quizá te pueda interesar: "Sueldo digno para bomberos": La importante petición de Cony Capelli en medio de los incendios forestales