La temporada de Colo Colo está apunto de comenzar, donde su primer desafío oficial será Huachipato en el marco de la Supercopa. En la previa del atractivo choque entre albos y acereros, uno de los jugadores con más credenciales en el Cacique le dirigió un claro mensaje al técnico Jorge Almirón de cara a este 2024.

Hablamos de Emiliano Amor, uno de los tantos defensores centrales que el estratega argentino tendrá a disposición este año, por lo que la lucha por la titularidad será bastante exigente. En esa línea, el futbolista está consciente de que su puesto no está asegurado en la oncena titular, pero obviamente hará hasta lo imposible por convencer a su nuevo entrenador.

"La dupla de centrales la va a elegir Jorge. Nosotros estamos muy comprometidos en lo que él quiere, en lo que el cuerpo técnico quiere. Somos cuatro, cinco o seis centrales que estamos compitiendo de buena manera. Los entrenamientos son muy intensos, parecen a veces más intensos que los partidos. Estamos entrenando de buena forma. Yo me siento muy bien", detalló en conversación con los medios de comunicación.

Además, reveló cómo ha sido su regreso a las canchas tras un año de recuperación por una importante intervención quirúrgica: "Con Everton me sentí muy bien y fue una alegría para mí. Mis compañeros me felicitaron y todo, por todo lo que pasé el año pasado". "Pero yo me sigo preparando. Si me toca buenísimo, si no me toca seguiré pujando como lo hice el año pasado, afuera de la cancha, en el banco o fuera de la cancha", disparó el zaguero.

Para finalizar, agradeció el respaldo de la hinchada de Colo Colo en todo este proceso. "El cariño del hincha a lo que es si estoy de titular o suplente, siempre fue el mismo. Cuando me lesioné fue mucho más, me apoyaron en todo momento. El cariño que me dieron ellos es impagable, siempre se lo voy a agradecer a todos los hinchas y a todos los que trabajan acá en el club, porque también hicieron un esfuerzo para que yo esté bien todo ese año". "Solamente les quiero decir gracias", cerró Amor.

