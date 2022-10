Figura de Cobreloa se refirió a los rumores que lo unen a Colo Colo para el 2023

El lateral y pieza clave de la gran campaña de Cobreloa en la Primera B del fútbol chileno, Jorge Espejo, se refirió a la opción de jugar en Colo Colo durante la próxima temporada. Ante la inminente salida de Gabriel Suazo, la gerencia deportiva de los albos ya comienza a barajar distintas opciones para su reemplazo en la zona izquierda de la defensa, por lo que el nombre del jugador 22 años es una realidad absoluta para irse a Macul.

Pese a eso, el ‘Conejo’ no desvía su foco y aseguró al medio Deportes 13 que su único objetivo es lograr el ascenso con el elenco naranja. “Me gustaría jugar con Cobreloa en Primera División y también en copas internacionales”, aseguró. Sin embargo, también expresó que "estoy enfocado acá. Tengo contrato vigente con Cobreloa. No sé qué puede pasar mañana. Yo vivo el día a día y me siento muy contento y enfocado en lograr el ascenso. Podríamos quedar en la historia de Cobreloa".

Sobre la última fecha del ascenso, el lateral indicó que "para mí lo más justo sería un partido de definición. La sumatoria de puntos que tiene cada equipo es muy poco común. Sería lindo un partido definitorio, pero obviamente nuestro foco es terminar ganando en casa contra Santiago Morning y que ojalá se dé el resultado que todos esperamos".

Sobre un futuro ascenso con los "loínos", el canterano indicó que "sería muy lindo. Estoy desde los 11 años en el club. Siento un cariño enorme. Me gustaría jugar con Cobreloa en Primera y también en copas internacionales. Eso es innegable. Es una de mis metas. Sería cumplir un verdadero sueño", cerró.