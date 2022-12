FIFA detalló cuáles son las selecciones que llevaron más hinchas al Mundial de Catar 2022

El Mundial de Catar 2022 ha sido una de las citas planetarias más polémicas de toda la historia. Desde la elección de la sede hasta las prohibiciones emanadas desde los altos mandos de la Monarquía, han hecho que esta cita planetaria viera la ausencia del corazón de este tipo certámenes: la falta de público en las tribunas.

Han sido varios los partidos donde se ha visto una poca cantidad de asistentes. Algo muy diferente a lo ocurrido en otras ediciones mundialistas que repletaron cada jornada. Con este antecedente, la FIFA entregó un particular dato.

La FIFA reveló los países que más hinchas llevó a Catar.

El organismo deportivo entregó el ranking de selecciones que llevaron más hinchas a suelo catarí para esta fiesta deportiva. Un listado que es encabezado por los fanáticos de Arabia Saudita con un total de 77106 espectadores. Más atrás aparecen la India, país que no participó en el Mundial Catar 2022, con 56.893 personas presentes en el evento. Luego está Estados Unidos con 36.236 hinchas, Inglaterra con 30. 719 y México con 25533 fanáticos.

El resto de los países con más entradas compradas según la FIFA son Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania. Por otro lado, los partidos con más asistentes fueron Camerún vs Brasil, Brasil vs Serbia, Portugal vs Uruguay, Costa Rica vs Alemania y Australia vs Dinamarca.