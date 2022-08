FFCh y ANFP explicaron por qué NO validarán los títulos de Santiago Wanderers de 1941 y 1942

"Dichos títulos regionales son independientes y paralelos a los títulos Nacionales obtenidos por los clubes participantes en esos años en la ACF", señalaron.

Poco duro la alegría en Santiago Wanderers.

Se arruinó la fiesta en Valparaíso. Luego que la Federación de Fútbol de Chile reconoció los títulos de Santiago Wanderers en la Asociación Porteña en 1941 y 1942, la ANFP advirtió que esos logros no serán contabilizados como títulos de Primera División.

Desde la Federación explicaron que las estrellas recién añadidas a los porteños serán consideradas como títulos regionales, no homologables a la Primera División y que no se deben sumar al palmarés total. Por lo tanto, Colo Colo y Santiago Morning seguirán siendo en solitario los campeones nacionales de 1941 y 1942 y los verdes no sumarán dos estrellas más a su palmarés en la máxima categoría.

Por otro lado, en las plataformas oficiales de la ANFP señalaron que "la FFCH determina que reconoce que en esos años la Asociación La Porteña tenía el carácter de "Profesional" y, como consecuencia de ello, los títulos mencionados y que fueron obtenidos en dicha asociación son reconocidos".

Luego, la misma Federación aclara los alcances de estos títulos de los caturros. "Cabe señalar que dichos títulos regionales son independientes y paralelos a los títulos Nacionales obtenidos por los clubes participantes en esos años en la Asociación Central de Fútbol Profesional, años donde fueron campeones Colo Colo en 1941 y Santiago Morning en 1942".