Fernando Solabarrieta fue boxeado en un GYM tras ser descubierto como "patas negras"

No se aburre de dar material. Una nueva polémica sumó durante las últimas horas el comunicador deportivo de ESPN, Fernando Solabarrieta. Tras conocerse el vergonzoso accidente que protagonizó durante las Fiestas Patrias, donde volcó su auto en La Ligua, ahora salió a la luz una nueva historia en el que se vio involucrado la semana pasada en un gimnasio.

La situación fue revelada la noche del pasado martes por el periodista Hugo Valencia el programa Zona de Estrellas, quien entregó más detalles del asunto. Según el comunicador, un hombre lo agredió y acusó de meterse con su esposa.

“Estaba entrenando cuando, distintas personas entre clientes y trabajadores del gimnasio, se dan cuenta que algo está ocurriendo en el sector de máquinas”, dijo el panelista. Además, el comunicador reveló que varios en el recinto escucharon el gritería y que estaban “atacando, agrediendo a Fernando Solabarrieta. Me cuentan que en ese minuto vemos que le pegan a Fernando Solabarrieta”.

Incluso, el periodista de farándula fue más allá y sostuvo que ante la inesperada situación el rostro de ESPN quedó “en shock, nunca reaccionó, nunca atacó a la otra persona”. “Me cagaste con mi señora”, le habrían gritado al periodista.

Fernando Solabarrieta

“Todos escucharon lo mismo, que este hombre va a increpar a Fernando porque supuestamente se había metido con su mujer”, complementó el comunicador en el programa de espectáculos de Zona Latina. “Si te pillo te voy a matar”, le dijeron mientras los demás presentes trataban de separarlos y evitar que el show pasara a mayores.

Por otro lado, al enterarse del rumor, Valencia se contactó con el comunicador para conocer su versión de los hechos. “No calificaría esto como un incidente… A mí nadie me pegó. Él descarta que le hayan pegado”, le dijo el periodista al ser consultado por la situación.

De hecho, contó que el rostro de ESPN Chile sólo escuchaba que el sujeto le gritaba “mi señora, mi señora…”, sin entender mucho su reclamo. “Ese muerto no lo cargo yo. No tengo nada que ver ahí, no le he sido infiel a Ivette Vergara”, le aseguró el animador a Valencia.

“Desconozco las razones de este tipo, de venir a enfrentarme en el gimnasio. Lo he visto (al hombre), pero no tenemos ningún tipo de relación, no nos conocemos”, recalcó.

Finalmente, descartó que inicie algún tipo de acción legal al respecto. Esto, porque “no le voy a dar crédito a cualquier loco que me llega a enfrentar por cualquier cosa, ni tampoco me gustaría que los medios le den crédito a algo que no es noticia”.