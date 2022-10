Fernando González reveló sus verdaderas razones para irse a vivir a Miami

El extenista nacional y triple medallista olímpico, Fernando González, conversó en extenso con el diario La Tercera, donde habló de sus polémicas palabras hace un tiempo donde informó que se iría a vivir a Miami.

La exraqueta señaló en una entrevista que tenía planeado marcharse de Chile para vivir en Miami en busca de un mejor pasar para sus hijos, pero también mencionó el clima político que se vivía en el país.

Han pasado varios meses desde sus declaraciones, las que fueron aclaradas por el propio interlocutor. El exnúmero 5 del mundo aseguró que "no es primera vez que se habla mucho de mí. Fue una palabra que dije la que causó revuelo. Si lees la entrevista, claramente es lo que dije, pero no es como se pinta; que voy a salir corriendo de Chile".

"De hecho, estoy viviendo acá y amo a mi país; amo a los chilenos. Desde que me retiré, vivo en Chile. Nunca había estado tanto tiempo viviendo en un lugar. Soy padre de familia y queremos buscar nuevos horizontes, sobre todo con la libertad que tenemos con Luciano", agregó.

Fernando no paró ahí y siguió explicando lo ocurrido durante julio: "No sé por qué conté que me iba, siempre estaba pensando en que el clima malo de Miami era el calor e igual me podía ir al parque con mi hijo en la tarde esperando que pase. Lo único que dije es que había mejor clima, y ahí me preguntaron por el clima político y me cagué de la risa y dije ‘también'".

"Pero a ver, uno no le puede gustar a toda la gente. Yo no tomé ninguna posición, y eso le molesta a la gente. Y si tomo una, también le va a molestar a gente. Entonces, es como la fábula del burro o del caballo… Pero lo importante es seguir tus sentimientos y lo que es mejor para la familia de uno”, agregó.

Finalmente, el "Bombardero de La Reina" afirmó que no está interesado en inmiscuirse en campañas políticas: "No es que me moleste la exposición; sí la sobreexposición. Yo sabía que era parte de, pero te agota. Tu vida personal pasa a segundo plano, porque pasas a pertenecer a toda la gente que va opinando sin saber tus emociones", cerró.