Fernando Felicevich se refirió a la idea de invertir en la Universidad de Chile

Fernando Felicevich.

El criticado representante de jugadores del fútbol chileno, Fernando Felicevich, se refirió a los cuestionamientos que lo vinculan como uno de los dueños de la Universidad de Chile y de otros clubes nacionales.

“No tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso”, aseguró el agente en conversación con La Tercera. Sin embargo, el argentino reconoció que sí le han abierto las puertas para invertir en Universidad de Chile. “Me preguntan y me ofrecen participar, pero siempre digo que no”, afirmó.

En el último tiempo, varios jugadores de su cartera han llegado al cuadro azul. Al respecto, el transandino subrayó que no hay ningún vínculo especial con U. de Chile. “Ahora toca con la U, pero en su momento fue con Católica, antes con Colo Colo. Nuestra agencia tiene una participación grande en la representación de jugadores”, indicó.

El agente también descartó ser dueño de clubes como Huachipato y La Serena. “Victoriano Cerda es dueño de Huachipato y nosotros representamos a varios jugadores de Huachipato. Nada más que eso (…) El dueño de La Serena es mi amigo Cristián Contador. Yo lo metí en el baile y trato de ayudarlo en todo lo que puedo”, señaló.

Además, el representante explicó el cuestionado traspaso del joven arquero Martín Parra, quien fue el último refuerzo que llegó a la U proveniente de Huachipato. “Desde el rol mío de representar a Martín, la respuesta que puedo dar es que esa es una pregunta para la U. Para un chico de su edad y proyección pasar a la U es una buena oportunidad. ¿Cómo llega la U a que Martín sea el arquero que necesitan? Esa es una pregunta para la U”, agregó.

Finalmente, el representante se refirió a los actuales dueños de Universidad de Chile. “No tengo información más allá de lo que se sabe. Lo que puedo decir es que yo no tengo participación. La U ha dado una información oficial. Yo me quedo con eso”, cerró.