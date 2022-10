Fernando Felicevich fichó a la nueva "joya" de la UC a sus filas empresariales

El representante de grandes figuras como Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal, Fernando Felicevich, cerró durante las últimas horas un nuevo trato con la nueva joya de la Universidad Católica, Juan Francisco Rossel, joven delantero de 17 años.

El joven cambió su agencia de representantes y pasó de Tranding Sports, que tiene figuras como Montes, Bruno Barticciotto y Guillermo Soto, a Vibra Sports, la empresa de Fernando Felicevich.

El joven artillero "tiene mucha calidad y siempre es un aporte para el equipo, no sólo con goles, sino que también en la construcción del juego. Puede jugar de "9", o "9 falso" o por las bandas. Espero que siga creciendo como futbolista", según detalló uno de sus entrenadores al citado medio.

Juan Francisco Rossel .

El joven ariete suma nominaciones a la Roja sub 17 y, pese a su corta edad, incluso ha estado con la selección chilena sub 20 a cargo de los ex UC Patricio Ormazábal y Milovan Mirosevic, lo que lo ha llevado a tener algunos entrenamientos en el primer equipo.

Por lo mismo, Ariel Holan, uno de los técnicos que más jugadores han hecho entrenar, piensa sumarlo a la pretemporada de cara a 2023. "Tenemos un par de chicos que de verdad tienen un futuro enorme, van a estar en la pretemporada y no importa la edad", cerró.