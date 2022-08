Fernando Díaz destrozó a Martín Palermo tras su paso por Unión Española

“Si le fue mal es por ser mal entrenador”, declaró el actual director técnico de Coquimbo Unido sobre el argentino.

Fernando Díaz no tuvo piedad con Martín Palermo.

El nuevo entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, recordó su último paso por Unión Española, donde ofició de gerente deportivo y luego asumió como DT para reemplazar a Martín Palermo.

En entrevista con El Mercurio, ‘Nano’ criticó duramente al ex delantero de Boca Juniors por su salida en 2018: “Yo no soy del estilo de esa gente, que cuando les va mal van a todos los canales”. “No solo Palermo lo ha hecho. Se pasean diciendo que les fue mal por culpa del presidente, del gerente o de otra persona del club, sin asumir sus errores”, añadió el estratega.

Fernando Díaz añadió que “siempre he creído que esto es sin llorar, los técnicos chilenos no lloramos. Si le fue mal es por ser mal entrenador, por privilegiar su casa de representación para traer jugadores. Eso se lo hice ver”. “El gran error fue que en ese momento el club no quiso meterse ni decir la verdad de por qué se iba Palermo. Debí haberlo exigido, pero ya fue”, cerró.

Volviendo al complejo momento que vive con el elenco de Coquimbo Unido, el DT aseguró que harán todos los esfuerzos para mantener al equipo en Primera División: “Este club no merece estar en la posición en que está”. “Veremos si el tiempo que nos queda para el término del torneo es suficiente para salvar al equipo”, agregó el ex futbolista, quien recalcó que “la prioridad es salvar a Coquimbo del descenso, debemos jugarnos la opción de sacar puntos en cada partido que nos queda”.