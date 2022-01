Fernando De Paul seguirá tras la sombra de Johnny Herrera en su nuevo club

Fernando de Paul.

El ex arquero y capitán de la Universidad de Chile decidió quedarse en Chile tras recibir varias ofertas por todo Sudamérica.

El arquero nacional Fernando De Paul será oficializado en las próximas horas como el nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar, con el fin de jugar la Copa Libertadores y Torneo Nacional 2022.

Al portero solo le resta la realización de los chequeos médicos para que se confirme como nuevo refuerzo del club viñamarino. El nuevo meta seguirá los pasos de su predecesor en el arco de la U, Jhonny Herrera, donde deberá seguir batallando contra el mismo fantasma.

No fue una fácil decisión para el portero, ya que varios clubes posaron su mirada sobre él en este mercado de fichajes. Un interés firme demostró el club O'Higgins. Al concretar la incorporación de Alexis Martín Arias, se cerraron las chances de avanzar con esa negociación.

Por otro lado, el Deportivo Cali de Rafael Dudamel también estaba interesado en contar con el guardavalla. Sin embargo, el Tuto decidió contemplar otras opciones.

Días atrás, Gustavo Costas, entrenador de Palestino, hizo públicas sus intenciones de contarlo entre sus dirigidos. El ex Racing Club de Avellaneda comentó que "me dijo que tenía unas ofertas de afuera. Hablé personalmente con él, me gusta llamar a los jugadores para ver si quieren venir porque a veces capaz no quieren. Tenía oportunidad de ir afuera y por eso no lo pudimos traer".

Las ofertas del extranjero a las que se refería Costas llegaron desde la MLS, la liga estadounidense. Finalmente, Fernando De Paul recibió un llamado desde Viña del Mar que definió sus planes.

El portero llega tras el problema de salud de Franco Torgnascioli, quien fue operado de manera urgente a causa de un tumor testicular maligno.