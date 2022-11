Fernando De Paul recordó su tormentoso pasó por la U tras llegar a Colo Colo

El exarquero y capitán de la Universidad de Chile y ahora reciente fichaje de Colo Colo, Fernando de Paul, se refirió a su pasado en los azules, donde indicó que su paso por el elenco universitario fue "estresante".

“Mi paso por la ‘U’ fue estresante y no lo pasamos bien por los resultados, pero eso se valora muchísimo, son aprendizajes. Jamás hablaré mal de los lugares que te dieron la posibilidad de trabajar”, indicó de entrada.

Aseguró, más tarde, que “hay mucha gente que me tiene mucho cariño en la U. No guardo rencor con nadie, valoro mucho lo que viví en el club. Nunca tuve conversaciones para seguir, no se acercaron, pero me fui tranquilo, ya que di lo mejor”.

Por eso asumió este nuevo desafío, cruzó la vereda y se sumó al campeón del balompié nacional. Al respecto, aclaró que “los hinchas son muy pasionales y los entiendo”, de modo que “nunca hablé cosas para quedar bien con la hinchada”.

Finalmente el argentino naturalizado chileno se refirió a los desafíos que tiene Colo Colo de cara a la próxima temporada: “El objetivo es avanzar de fase, pero no puedes descuidar el torneo nacional, la Copa Chile y la Supercopa. En este equipo hay que ir por todo. La idea es, por lo menos, pasar de fase y espero que así sea”.