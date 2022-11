Fernando Atria dijo que el proceso constituyente está en “un callejón sin salida”

El abogado y ex miembro de la Convención Constituyente, Fernando Atria, aseguró durante la jornada del pasado domingo, en entrevista con latercera.com, que el mundo político está buscando un acuerdo constitucional “que no sea muy de verdad” y enfatizó que estamos “en un callejón sin salida” de cara al proceso constituyente.

Junto con ello, el jurista enfatizó en que los cuestionamientos que ha recibido de parte del Socialismo Democrático y que lo apuntan a él y al abogado Jaime Bassa como los principales responsables del Rechazo al borrador de nueva Carta Magna, no son más que “una estrategia política”.

“El análisis serio, el de fondo, no pasa por reproches individuales. Pasa por asumir las verdaderas condiciones que había en la Convención (...) me parece que (responsabilizarlo de la derrota) es una estrategia política. Lo entiendo en esos términos”, señaló.

“Durante la campaña yo dije, y me vapulearon por eso, que si ganaba el Rechazo el país quedaba en un callejón sin salida. Bueno, ahora estamos en un callejón sin salida”, insistió, quien apuntó a que “Chile necesita darle solución a una crisis institucional muy profunda”.

“Ha sido acallada por la pandemia, por la inflación, pero sigue exactamente ahí. Y lo que es peor, es que hoy día no tiene un camino para darle legitimidad”, lamentó el abogado del Frente Amplio, para quien el actual proceso constitucional “es el mismo camino que por 30 años mostró ser insuficiente para dar solución a ese problema”.

“Seguimos parados en la misma crisis que teníamos. El acuerdo del 15 de noviembre fue celebrado como la construcción de un camino de salida para una crisis profunda. Ese camino demostró ser un callejón sin salida. No llevó a ninguna parte”, fustigó.

“Hoy estamos en el mismo tira y afloja al que nos acostumbramos durante 30 años. Se está buscando un acuerdo que no sea muy de verdad. O sea, que esté predeterminado en sus contenidos y sometido a decisiones previas”, criticó el ex constituyente, quien aseguró que “terminamos en un proceso constituyente que no va a ser un proceso constituyente”.