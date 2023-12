Una deslenguada feriante le dijo de todo al conductor de “Contigo en la Mañana” Julio César Rodríguez. En la instancia la mujer fue bastante directa y dijo de que a pesar de que no lo encontraba atractivo físicamente le gustaban las opiniones que tenía. “Los veo todos los días porque me gusta Julio César. Va al choque, es un huevón claro y preciso. Eso me gusta”, declaró.



Recordemos que, durante el 2022 el periodista fue declarado el rostro mejor evaluado de los matinales según la encuesta Cadem con un 74% de aprobación positiva. Por otro lado, su compañera de conducción Monserrat Álvarez obtuvo un 68% de aprobación. Cabe mencionar que el conductor ha revelado en reiteradas ocasiones que es bastante trabajólico incluso hay quienes dicen que su última relación con Natalia Paulina terminó por esto.



Feriante le dijo de todo a JC Rodríguez en el matinal



La mujer entrevistada por Daniela Muñoz, se mostró con bastante personalidad ante la cámara y agregó que el periodista “no es muy bonito físicamente, pero va al choque con los hueones y eso me gusta a mí”, dijo agregando que “yo no dejo que ni un hueón me ponga el pie encima. No le permito que nadie me falte el respeto, sea quien sea, me da lo mismo”.



“Los hombres usan pantalones y nosotras también usamos. Si tuvimos una presidenta mujer, por qué nosotras vamos a ser menos. Somos iguales”, mencionó aludiendo a la presidencia de Michelle Bachelet.



Luego la mujer, que se identificó como Josefina, le envió un mensaje a Chilevisión. “Bendiciones para ese canal. CHV defiende al pueblo. ¡Grande CHV!”, disparando sorpresivamente contra Rodríguez “pórtate bien, no estís engañando tanto a las pololas, hueón” .

Parece que Julio Cesar Rodríguez olvidó que en dictadura aparecieron muchos cuerpos de chilenos muertos flotando en el Mapocho.

Esto no es un empate, es solo saber de historia de Chile, para que los chilenos o el mismo JC, no vuelva a decir que: "¿Cuando veíamos esto en Chile?,… pic.twitter.com/EnPI7SQTJl — Hernán (@hernan_sr) December 29, 2023