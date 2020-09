Felipe Kast lanzó fuertes declaraciones contra Joaquín Lavín y Daniel Jadue

El parlamentario aseguró que Joaquín Lavín no es socialdemócrata, aludiendo a que es una estrategia de marketing para llegar a La Moneda.

El senador por La Araucanía, Felipe Kast, se sumó a las críticas en contra del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, por definirse como "socialdemócrata", a pesar de su militancia en la UDI.

En entrevista con el diario La Tercera, el parlamentario expresó que "soy liberal, pero no soy socialdemócrata. Lavín no creo que sea socialdemócrata, yo creo que fue estrategia de marketing".

En esa misma línea, el militante de Evópoli se refirió a la posible candidatura presidencial del jefe comunal."Si él quiere ir a La Moneda, que lo diga. No me parece bueno que alguien diga ‘no, mire yo no quiero ir a La Moneda’ si sabemos que él está trabajando para eso".

Finalmente, Kast aprovechó de repasar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien acusó a la derecha de "subirse al carro" del "Apruebo" para una nueva Constitución.

El senador aludió a la no participación del Partido Comunista en el "Acuerdo por la Paz", donde se pactó la opción del Plebiscito en el Congreso.

"¡Él fue el que no estuvo dispuesto a firmar este acuerdo democrático! Así que el señor Jadue no me venga a dar lecciones de demócrata, por favor", cerró Kast.