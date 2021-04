Felipe Harboe reveló qué la reforma constitucional del 2005 fue "un chantaje de la derecha"

El ex Senador de la República realizó una autocrítica de los errores que habría cometido la centro izquierda en ser los interlocutores de la ciudadanía en esa reforma.

En el año 2005, el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, firmó una reforma de 54 puntos a la Constitución, dando término de la transición a la democracia.

Una de las figuras políticas de esos años, Felipe Harboe, reveló que Lagos tenía en la mira alcanzar tres “elementos básicos de una democracia”: fin de los senadores designados, facultad del presidente para remover comandantes en jefe y terminar con la facultad del Consejo de Seguridad Nacional de autoconvocarse.

Sin embargo, el quórum de 2/3 lo habría limitado: “Longueira le dijo al presidente Lagos ‘ningún problema, lleguemos a esos acuerdos. Pero a cambio, usted no me toca la subsidiaridad del Estado, crea un Tribunal Constitucional que va a ser una tercera cámara, no me cambia el binominal’. El acuerdo del 2005 fue el producto de un chantaje de la derecha, que no quería hacer cambios estructurales”.

Así, lo que se terminó negociando fue la remoción de “los enclaves autoritarios que eran ya vergonzosos” a cambio de mantener parte sustancial del sistema y asegurar la rigidez de la Constitución.

“Es evidente que la Concertación es la coalición más exitosa de la historia republicana. Gobernó un 10% de la historia del país: 20 años. Logró reducir la pobreza de un 49% a un 11%. Aumentó la tasa de escolaridad y un montón de cosas”, aseguró Harboe.

Y continúa: “Donde sí fallamos en los últimos años de los gobiernos de la concertación fue en no haber sido lo suficientemente francos y directos para enrostrar a la derecha cuando nos vetaba en las reformas estructurales. Debimos haber presentado proyectos y perderlos en el debate pero marcando las diferencias en vez de siempre buscar los acuerdos“.

Finalmente, reconoce que hubo una falta de conexión entre los partidos políticos y la ciudadanía.

“En general se miraban los movimientos sociales como una amenaza a la democracia más que como una contribución, y eso es un problema, no fue adecuado. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que ninguno de los partidos era interlocutor válido. Por más que el PC diga que sí, no, ninguno”, cerró.