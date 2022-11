Felipe Flores reveló que busca tener una nueva oportunidad para brillar en Colo Colo

El delantero de Magallanes, Felipe Flores (FF17), vivió una gran temporada defendiendo a la "Academia", por lo que a sus 35 años sigue manteniendo la ilusión de volver al club de sus amores: Colo Colo.

El artillero fue uno de los pilares fundamentales del equipo que consiguió el ascenso a Primera División y luego levantó la Copa Chile, viviendo un verdadero renacer futbolístico y poniendo su nombre nuevamente en la palestra.

A sus 35 años, el delantero asegura estar viviendo uno de sus mejores momentos futbolísticos y pese a la edad, Flores sigue pensando en grande. El atacante no esconde su sed de revancha en Colo Colo y cada vez que puede expresa sus deseos de algún día regresar al club de sus amores.

"Siempre estará el sueño de volver a Colo Colo, es un anhelo que siempre tendré en mente. De igual forma sé que es muy difícil porque el club por política se está fijando en figuras jóvenes, pero la ilusión siempre estará", aseguró el delantero en conversación con DirecTV Sports.

El delantero sabe que tener una nueva oportunidad en el Cacique es bastante complicado, por lo que se aferra a seguir defendiendo a Magallanes en el 2023, donde tendrá la posibilidad de jugar Copa Libertadores y enfrentará al equipo de sus amores en la Supercopa y el Campeonato Nacional.

"Primero tengo que renovar con Magallanes y si continuó me la jugaré toda por el club. Si le hago un gol a Colo Colo, no lo voy a gritar obviamente porque soy hincha, pero la mojaré por este equipo que me dio la confianza", cerró el atacante.