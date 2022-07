Felipe Bianchi y Tomás Cox protagonizaron un tenso round político en redes sociales

El controvertido periodista deportivo reaccionó a la descripción que hizo el comunicador sobre la comuna de Santiago.

Felipe Bianchi

Un duro round tuitero protagonizaron el periodista deportivo, Felipe Bianchi, y el presentador de televisión, Tomás Cox. Esto, luego del reciente y comentado mensaje compartido por el rostro de “Cara a cara” en redes sociales.

Todo comenzó luego que el entrevistador se dedicará a recorrer el centro de Santiago, lamentando la situación en que se encuentra la comuna. “Una vez más fui al centro de Santiago por razones laborales. Qué espanto. Qué sórdido, sucio, abandonado y triste”, escribió.

Además, detalló que el lugar está “repleto de grafitis, groserías, papeles y basura por todos lados. Millares de vendedores ambulantes, familias enteras de extranjeros perdidos en la miseria”. A pesar que el mensaje recibió miles de likes y distintos comentarios que apoyaban su postura, también hubo quienes criticaron al ex rostro de La Red.

Entre los cuestionamientos, destacó el del ex CQC. “Por ende llegaste a la única conclusión posible, no? Lo mal le hizo a Chile el gobierno de Piñera. O crees que es un tema de los últimos dos meses?”, preguntó el periodista deportivo, a lo que tuvo la rápida respuesta de Cox: “No soy tarado. No escribas leseras. Aguántate”, cerró.