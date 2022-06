Felipe Bianchi trató de “repugnante” a Gonzalo de la Carrera en redes sociales

El periodista se lanzó contra el diputado luego que este criticó al Presidente Boric por tomarse días de teletrabajo por los efectos de la cuarta dosis.

Felipe Bianchi.

El periodista nacional Felipe Bianchi anda totalmente "bélico" en sus redes sociales. El comunicador, que siempre es duro y directo a la hora de analizar los problemas políticos y sociales del país, lanzó una fuete reflexión, “La táctica es la misma. Calcada a la del 70. No han avanzado mentalmente ni un poquito. El miedo, la mentira y transformar al rival en una caricatura obscena: el pdte es flojo, es drogadicto, es curado. En vez de avanzar, involucionan. Cada día menos ideas y más miseria humana”, escribió.

Este pensamiento lo entrega además en medio de las preguntas de sus seguidores en cuanto al para qué dar a conocer su posición de Apruebo para la nueva Constitución.

“Algun@s se preguntan por qué. Para qué. Si era necesario. Es tan fácil la respuesta. Gracias a lo que soy, a lo que he estudiado y leído, a lo que implica mi trabajo, a lo que he visto desde niño en este país y en el mundo, a lo que me enseñaron mis padres y profesores, me hice un día la promesa de que si este país volvía a vivir una disyuntiva tan definitiva, tan compleja y tan triste como la de los 70, la única opción, la más profesional, la más seria, la más humana -desde el privilegio, la independencia y la empatía, desde el razonamiento, la humanidad y la responsabilidad profesional- era tomar partido, definirse claramente ante las mentiras y el egoísmo. Defender los procesos democráticos, los cambios para un futuro y un país mejor. Lo hice para el Sí y el No. Lo hago ahora. Es lo que corresponde”, agregó.

La táctica es la misma. Calcada a la del 70. No han avanzado mentalmente ni un poquito. El miedo, la mentira y transforrmar al rival en una caricatura obscena: el pdte es flojo, es drogadicto, es curado. En vez de avanzar, involucionan. Cada día menos ideas y más miseria humana — felipe bianchi (@bianchileiton) June 17, 2022

Por otro lado, criticó con todo al diputado Gonzalo de la Carrera, a quien no le pareció nada de bien que el Presidente Gabriel Boric se tomara días de teletrabajo por sentirse mal con la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Qué afortunado el presidente Boric. El resto de los chilenos NO podemos decidir no trabajar por 3 días porque nos “cayó” mal la vacuna. Este era el presidente que prometía acabar con los privilegios. O será una cuarta dosis de otra cosa?”, puntualizó el parlamentario.

“Repugnante. No hay caso. La mala clase en toda su expresión. Después lloriquean y no entienden porque la gran mayoría de la gente normal, sana, decente, los desprecia. Más allá de la ideología de cada cual, este tipo de “personas” es la que transforma la política en un water”, replicó el periodista deportivo.