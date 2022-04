Felipe Bianchi recordó el día que casi le sacan la "chucha" a Matías del Río en CHV

El periodista reveló que “salvó” a su colega de un grupo que lo fue a buscar al canal. “Me arrepiento un poco, se merece un par de combos ese hueón al menos un palo”.

Una desconocida y graciosa anécdota salió a la luz en el capítulo del pasado miércoles en el programa "Pero con respeto" de CHV, que en esta oportunidad tuvo como invitado a Felipe Bianchi.

En conversación con Julio César Rodríguez, el periodista habló de lo humano y lo divino, pues repasó anécdotas tanto de su vida personal como profesional.

Y en ese contexto, recordó una particular situación que debió enfrentar con Matías del Río cuando ambos trabajaban en Chilevisión, particularmente en Tolerancia 0.

Todo surgió cuando “JC” le realizó a su colega una pregunta sin filtro. “¿Es verdad que salvaste a Matías del Río de una golpiza? porque ese es un rumor que hay”, le consultó sin pelos en la lengua.

Acto seguido, el comentarista deportivo confirmó la situación: “sí, lo fueron a buscar afuera del canal. Estábamos a punto de entrar a Tolerancia Cero un domingo y algo había dicho Matías, no me acuerdo en qué área exactamente, pero creo que de un colegio, y había un grupo exigiendo hablar con él”.

Y sobre la misma, agregó: “estaba Villegas, que se escondió, Paulsen que se escondió y estábamos los dos no más con Matías y yo le digo ‘hue... vamos a hablar con la gente. Al ir a hablar los vas a dejar tranquilos’. Los guardias dijeron ‘no, por favor, no salgan, no salgan’”.

Pero eso no es todo, pues Bianchi aprovechó la instancia para revelar cuál era su real plan cuando sugirió salir a conversar.

“Iba con celular, y debo confesar que mi plan es que le sacaran la chucha y grabarlo, pero con tal mala suerte que la gente quería parlamentar porque la gente en el fondo eso es lo que quiere, ser escuchada. Y le fueron a decir a Matías y él hizo caso, de alguna forma sirvió un poco como embajador, y no le pegaron. Después fuimos a hacer el programa”, señaló.

Por último, reveló que debió dejar que las personas concretaran su plan inicial. “Me arrepiento un poco, se merece un par de combos ese hueón al menos un palo”, remató.