Felipe Bianchi mostró su arrepentimiento tras hablar mal de Cecilia Bolocco

El periodista recordó que en los tiempos de CQC, trató mal a la "Chechi" por las polémicas de su ex marido Carlos Menem y los rumores con Luciano Marocchino.

Felipe Bianchi.

Una sorprendente revelación entregó el periodista nacional Felipe Bianchi en el programa Podemos Hablar de CHV, donde reveló que se disculpó con Cecilia Bolocco luego de criticarla en el mítico programa Caiga Quien Caiga (CQC) de Mega.

La conversación sobre la ex Miss Universo comenzó luego de que JP Cretton pidiera a los presentes que se pusieran de pie quienes se hayan arrepentido de públicamente haber hablado mal de alguien.

“Me pasó algo increíble, en la época de CQC que era un programa que además se trataba de hacer pebre a todo el mundo”, recordó al comienzo. Tras esto, señaló que en la primera etapa les tocó cubrir las polémicas en las que estuvo involucrada la modelo, algunas relacionadas a su ex marido Carlos Menem y también a los rumores con Luciano Marocchino.

“Fueron hartos años donde, en el fondo, le pegábamos permanentemente a Cecilia Bolocco casi como un punching ball”, confesó. En esa misma línea, admitió que particularmente había sido él por una razón ideológica. “De esto no me arrepiento. Yo nunca entendí mucho por qué siendo la mujer de Menem nunca se había buscado, si tenía relación con todas las maldades que hizo y con todas las pérdidas de plata”, reconoció.

También le sacó en cara que cuando ganó el Miss Universo, se juntó con el dictador Augusto Pinochet. “Me cargaba Cecilia Bolocco, en ese sentido”, agregó.

Con el paso del tiempo y las vueltas de la vida, el periodista reveló que su hijo Manuel es muy amigo de Máximo Menem, ya que son compañeros de colegio. Cuando se fueron de viaje de estudios hace poco, los jóvenes decidieron compartir pieza. Al momento de partir los estudiantes a Estados Unidos, fue cuando el comunicador vio a Cecilia de lejos.

“Fuimos a dejarlos todos (al viaje) y estaba Cecilia”, explicó, asegurando que no sabía si acercarse de primeras. Asimismo, reconoció que “fui bastante mala clase en algún momento y me acerqué y le dije ‘Cecilia tengo que hablar contigo””.

En ese momento, el periodista le admitió a Bolocco que “hace mucho rato que quería hablar contigo, quería ofrecerte disculpas, porque la verdad, si bien hay ciertas cosas que sigo pensando, me extralimité y me arrepiento mucho”.

“‘No sabes lo mal que lo pase, ustedes efectivamente me hicieron bolsa (..) así que te agradezco el gesto’”, le contestó la ex Miss Universo. Finalmente, se dieron un abrazo, cerrando el tema.