Federico Valdés le baja el perfil al fichaje de Zaldivia y Toselli en la U

El ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, se refirió durante las últimas horas al pasado de los nuevos refuerzos de la Universidad de Chile de Mauricio Pellegrino para la Temporada 2023.

Uno de los nombres que más polémica causó fue el arribo del arquero Cristopher Toselli, quien hizo estallar las redes sociales por su pasado en Universidad Católica, lo mismo que ocurrió con la llegada del ex Colo Colo, Matías Zaldivia.

Sin embargo, uno que quiso quitarle el dramatismo fue Federico Valdés, quien aseguró que no tiene problema alguno con el arribo de ambos, puesto que no son los primeros casos que conoce.

"Hay muchos jugadores de nosotros que también se fueron a los rivales. La U ha tenido varios jugadores que en su infancia o en su corazón han sido colocolinos", reveló el ex presidente de Azul Azul en DirecTV.

Además, el ex mandamás del cuadro azul expresó que no tiene contemplado retomar su actividad: "Pasé muy malos ratos. Me retire estando arriba. Ser presidente de la Universidad de Chile es un cargo ad honorem. Yo acepté hacerme cargo por un año y me quede cinco".

"La gestión y lo económico es esencial. Nunca nos quitaron un jugador en Chile cuando quisimos comprar", cerró el ex dirigente detallando el buen trabajo realizado bajo su gestión con los azules.