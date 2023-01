Federico Mateos habló tras su primera derrota con la Universidad de Chile

El futbolista de la Universidad de Chile, Federico Mateos, tuvo un mal estreno con la camiseta de los azules tras caer derrotado ante Coquimbo Unido en el primer compromiso de la era Mauricio Pellegrino en la Copa Verano 2023.

El futbolista, que llegó proveniente de Ñublense de Chillán, saltó a la cancha como titular pero no fue muy bien evaluado por los fanáticos de la U. El chileno-argentino reconoció que no estuvo en su mejor nivel y señaló: "Por momentos me sentí bien, pero tengo que agarrar más confianza y conocer la idea del profe, los movimientos que se deben aceitar".

El encargado de abrir el marcador fue un ex universitario, Sebastián Galani, quien al inicio del segundo tiempo remató directo al arco. Posterior al encuentro Mateos aseguró que hay cosas por mejor en el equipo: "Siempre hay que dar más esfuerzo, no solamente por perder. La competencia interna nos hace bien pensando en el campeonato".

El ex mediocampista de Ñublense es positivo de cara al futuro: "Veo cosas buenas, positivas, se llegó bastante. Esto no termina acá, el año es largo y recién arranca, pero debe servir para mejorar y cambiar las cosas, para tener un buen futuro a corto plazo".

Sobre los errores en el primer compromiso de la era Mauricio Pellegrino, Mateos afirmó que "para eso son estos partidos de preparación. El profe hará su análisis y nosotros como jugadores haremos nuestra autocrítica para mejorar las cosas de lo bueno y malo que pasó en el partido".